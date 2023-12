Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris, 11 février 2024, Paris. Le dimanche 11 février 2024

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. payant 35 € Envie de vous mettre ou de vous remettre à écrire ? 3 heures d’atelier pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes ! Mémoire, réel, imaginaire, nouvelle, roman, chanson, poésie… Explorez différents territoires d’écriture à travers un panel de propositions stimulantes et variées ! Atelier ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers. Couleurs Brazil 18 rue du Borrego 75020 Paris Contact : https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/ +33676988974 langue.soi@gmail.com https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/

