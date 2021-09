Atelier d’Écriture de Scénario Frayssinet-le-Gélat, 18 septembre 2021, Frayssinet-le-Gélat.

Atelier d’Écriture de Scénario 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 16:00:00

Frayssinet-le-Gélat Lot Frayssinet-le-Gélat

Cet atelier bimensuel s’adresse à tous les amateurs et curieux qui souhaitent découvrir l’écriture spécifique du scénario et relever le défi d’imaginer ensemble une histoire tout en nourrissant le débat sur les disparités entre les genres.

– S’initier aux principes fondamentaux de la construction d’un récit pour le cinéma à partir de propositions concrètes et du visionnage de séquences de films abordant la thématique

– Découvrir au fil des ateliers les différentes étapes de la création d’un scénario, de l’idée initiale à la continuité dialoguée, en coécrivant

– Sonder la structure dramatique, la caractérisation et l’évolution des personnages, la mise en dialogues à partir d’une fiction collaborative

– Et surtout, partager le plaisir d’écrire, d’échanger et de créer les un.e.s avec les autres

Gratuit, inscription obligatoire (places limitées), pass sanitaire demandé

Écrire collectivement un court métrage sur le thème des inégalités femmes hommes

Animatrice : Carole Garrapit, réalisatrice et coordinatrice d’actions de soutien à l’écriture de scénario

Une proposition de Gindou cinéma

+33 5 65 36 61 87

