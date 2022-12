Atelier d’écriture de rap « Stylo à style, stylo à flow » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Vous n’avez besoin que d’une chose : avoir l’envie d’écrire en rimes ou tout simplement de mettre vos mots en musique.

Si toi aussi, tu as envie d’écrire un texte destiné à être chanté, d’accéder aux premières loges de la création et d’échanger avec une plume expérimentée, cet atelier d’écriture avec Vin’s, ouvert à tous, n’attend plus que toi.

Et si tu hésites encore, voici quelques lignes sur Vin’s :

Depuis son premier album « Freeson » sorti en 2014 à son dernier EP « Manifeste » Vin’s n’a qu’un seul but, enfoncer le clou toujours plus profondément. Sincère, double, il est le couteau et la plaie, la guitare tricotée et le sample épais. Habitué à porter des messages puissants dans sa musique en étant directement engagé dans ses textes, le Montpelliérain a depuis passé la barre des 10 millions de streams cumulés et a su s’imposer dans le paysage du rap Français.

Ps : scène ouverte deux heures après, n’oublies pas de manifester ton intérêt pour y participer

Sur inscription obligatoire. Cet atelier est gratuit.

Cet atelier est proposé dans le cadre de la L2P Convention, du 8 au 12 mars au centre La Place.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Nine Art