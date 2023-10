Atelier d’écriture de La Medusa, 28 octobre 2023, .

Le samedi 28 octobre 2023

de 11h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Dossier COMPLET à envoyer avant le 20 octobre. Les sélectionné.e.s recevront un mail avec toutes les informations, au plus tard, le 23 octobre.

Le premier atelier d’écriture de La Medusa, association queer et féministe, se tiendra fin octobre. L’atelier est ouvert exclusivement aux femmes/personnes queer souhaitant faire du cinéma.

Notre association queer et féministe La Medusa propose son premier atelier d’écriture à Paris, fin octobre. Le but est de sélectionner cinq projets que nous aimerions voir sur grand écran en 2024. Notre association ayant pour but de favoriser la diversité et l’inclusion, l’atelier est ouvert exclusivement aux femmes/personnes queer souhaitant faire du cinéma. Aucun niveau n’est demandé et le projet proposé peut très bien être votre premier scénario. Enfin, petite précision, vous pouvez écrire l’histoire que vous voulez !

Pour participer, vous devez nous envoyer un dossier COMPLET, comprenant votre présentation et vos motivations, votre scénario, un moodboard et une note d’intention, à l’adresse suivante : lamedusa_asso@hotmail.com.

Vous trouverez toutes les informations sont ci-dessous.

Par sécurité, nous vous transmettrons personnellement l’adresse du lieu si vous êtes sélectionné.e.s.

Contact : https://instagram.com/lamedusa_asso lamedusa_asso@hotmail.com

