Seine-et-Marne EUR 25 L’écriture et ( est ) la matière Si nous expérimentions d’autres façons d’écrire : autres supports, autres formes, Si l’écriture elle-même devenait une matière Si la forme jouait sur les mots Je vous invite à apporter des papiers, stylos, feutres, journaux, matières diverses et tout ce qui peut vous inspirer. **********

Pour la dynamique de l’atelier, celui-ci aura lieu à partir de 5 personnes (Merci de confirmer votre venue d’ici mercredi soir prochain) lekairn@gmail.com +33 5 62 42 10 63 http://www.lekairn.fr/ Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

