Atelier d’écriture de Haikus Orthevielle Orthevielle Catégories d’évènement: Landes

Orthevielle

Atelier d’écriture de Haikus Orthevielle, 2 mars 2022, Orthevielle. Atelier d’écriture de Haikus Médiathèque d’Orthevielle 6 place Montgaillard Orthevielle

2022-03-02 15:00:00 – 2022-03-02 16:30:00 Médiathèque d’Orthevielle 6 place Montgaillard

Orthevielle Landes Orthevielle EUR Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie.

Immergez vous au cœur de la culture japonaise !

Atelier jeune public (à partir de 8 ans). Organisé dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes. Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie.

Immergez vous au cœur de la culture japonaise !

Atelier jeune public (à partir de 8 ans). +33 5 58 90 00 87 Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie.

Immergez vous au cœur de la culture japonaise !

Atelier jeune public (à partir de 8 ans). Organisé dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes. Pixabay

Médiathèque d’Orthevielle 6 place Montgaillard Orthevielle

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Orthevielle Autres Lieu Orthevielle Adresse Médiathèque d'Orthevielle 6 place Montgaillard Ville Orthevielle lieuville Médiathèque d'Orthevielle 6 place Montgaillard Orthevielle Departement Landes

Orthevielle Orthevielle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthevielle/

Atelier d’écriture de Haikus Orthevielle 2022-03-02 was last modified: by Atelier d’écriture de Haikus Orthevielle Orthevielle 2 mars 2022 Landes Orthevielle

Orthevielle Landes