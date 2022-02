Atelier d’écriture de Haikus Bélus Bélus Catégories d’évènement: Bélus

Atelier d'écriture de Haikus Médiathèque de Bélus 80, route d'Autarribe Bélus

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 16:00:00

Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d'un atelier d'écriture et de calligraphie. Organisé dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes. +33 6 48 10 10 79

Médiathèque de Bélus 80, route d'Autarribe Bélus

