Royaucourt-et-Chailvet Aisne, Royaucourt-et-Chailvet Atelier d'écriture de Haïku et mini-concert

Atelier d’écriture de Haïku et mini-concert Royaucourt-et-Chailvet, 29 août 2021, Royaucourt-et-Chailvet. Atelier d’écriture de Haïku et mini-concert 2021-08-29 14:30:00 – 2021-08-29 16:30:00

Royaucourt-et-Chailvet Aisne 1.5 Après les concerts de juillet, “les Amis de l’église St-Julien de Royaucourt” accueille les Ateliers Plumes qui vous invitent à “jouer avec les mots, partager des écritures, ouvrir une parenthèse pour Soi… dans un esprit ludique et bienveillant”.

Marjorie vous fera découvrir le haïku, la plus petite forme de poésie au monde, d’origine japonaise. Atelier ouvert à tous, à partir de 7 ans. Sur inscription.

Et à 16:00 mini-concert poétique : à l’issue de l’atelier se jouera un concert poétique ouvert à tous (il n’est pas nécessaire d’avoir participé à l’atelier) pour présenter quelques unes des créations écrites mêlées aux compositions «Au calme des nuées»

malamalisss@yahoo.fr +33 6 69 16 24 68

Concert de 16h00 à 16h30 environ, avec Barbara Meurant, Camille Geoffroy, Marjorie Hotton. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Royaucourt-et-Chailvet Autres Lieu Royaucourt-et-Chailvet Adresse Ville Royaucourt-et-Chailvet lieuville 49.52333#3.53957