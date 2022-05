Atelier d’écriture de chansons avec IGIT Aiguillon, 8 juin 2022, Aiguillon.

Atelier d’écriture de chansons avec IGIT Aiguillon

2022-06-08 – 2022-06-08

Aiguillon 47190

La médiathèque d’Aiguillon organise une atelier d’écriture de chansons avec l’artiste IGIT. Ouvert à tous. Un moment d’échange pour les passionnés de musique et de poésie qui souhaitent apprendre et découvrir ce domaine du monde de la chanson. GRATUIT, sur réservation (places limitées)

IGIT est un compositeur-interprète, finaliste de The Voice et Grand Prix SACEM 2021 entre autres récompenses pour son talent, il est l’auteur de la chanson “voilà” interprétée par Barbara Pravi qui a représenté la France l’an dernier à l’eurovision.

La médiathèque d’Aiguillon organise une atelier d’écriture de chansons avec l’artiste IGIT. Ouvert à tous. Un moment d’échange pour les passionnés de musique et de poésie qui souhaitent apprendre et découvrir ce domaine du monde de la chanson. GRATUIT, sur réservation (places limitées)

IGIT est un compositeur-interprète, finaliste de The Voice et Grand Prix SACEM 2021 entre autres récompenses pour son talent, il est l’auteur de la chanson “voilà” interprétée par Barbara Pravi qui a représenté la France l’an dernier à l’eurovision.

+33 5 53 88 79 29

La médiathèque d’Aiguillon organise une atelier d’écriture de chansons avec l’artiste IGIT. Ouvert à tous. Un moment d’échange pour les passionnés de musique et de poésie qui souhaitent apprendre et découvrir ce domaine du monde de la chanson. GRATUIT, sur réservation (places limitées)

IGIT est un compositeur-interprète, finaliste de The Voice et Grand Prix SACEM 2021 entre autres récompenses pour son talent, il est l’auteur de la chanson “voilà” interprétée par Barbara Pravi qui a représenté la France l’an dernier à l’eurovision.

Médiathèque Aiguillon

Aiguillon

dernière mise à jour : 2022-05-25 par