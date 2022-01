Atelier d’écriture de chanson avec le rappeur Dandyguel Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’écriture de chanson avec le rappeur Dandyguel Médiathèque musicale de Paris (MMP), 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, la Médiathèque musicale invite le rappeur Dandyguel pour mener un atelier d’écriture de chanson au prisme des techniques du rap. Chanteur, rappeur, danseur, speaker, animateur… Dandyguel, l’homme aux milles casquettes est également un grand habitué des ateliers d’écriture de chanson. Au programme : travail du champ lexical, de l’axe de développement, du ton du texte.

Travail et sensibilisation sur les qualités de rimes, la versification et les techniques de rimes.

Apprentissage du comptage des temps et des mesures, placements des accents toniques sur la mesure…

L’artiste aux 4 albums (dont le dernier paru en 2020) vous livrera toutes ses techniques.

Gratuit, sur inscription. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr

