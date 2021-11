Dax Dax Dax, Landes Atelier d’écriture Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Atelier d’écriture Dax, 11 décembre 2021, Dax. Atelier d’écriture Dax

2021-12-11 09:30:00 – 2021-12-11 12:00:00

Dax Landes Dax Landes Atelier d’écriture ludique sous forme de jeux, pour écrire phrases, petites histoires, à plusieurs voix. Animateur: Eric Lataud. Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Atelier d’écriture ludique sous forme de jeux, pour écrire phrases, petites histoires, à plusieurs voix. Animateur: Eric Lataud. Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Atelier d’écriture ludique sous forme de jeux, pour écrire phrases, petites histoires, à plusieurs voix. Animateur: Eric Lataud. Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Dax

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville Dax