ATELIER D'ÉCRITURE DANS LES COULISSES DE L'ATELIER PATCHA Saint-Marceau, 22 avril 2022, Saint-Marceau.

2022-04-22 – 2022-04-22 Impasse de l'Église Atelier Patcha

Saint-Marceau Sarthe Saint-Marceau EUR 30 Céline Bourgouin – Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d'écriture dans les coulisses de l'Atelier Patcha – sculptures, dessins, lumières. Une occasion dont vous pouvez vous emparer pour (re)découvrir les lieux, imaginer, écrire et lire ! Participer à cet atelier est aussi la perspective d'un temps d'expression et de convivialité. Pour cet atelier, merci de prévoir votre pique-nique. Découvrez l'Atelier Patcha de Delphine Dieu lors d'un atelier d'écriture organisé par Sur le bout de la plume. surleboutdelaplume@gmail.com +33 6 60 85 58 95 https://www.celine-bourgouin.fr/

