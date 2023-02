Atelier d’écriture dans le cadre du printemps des poètes Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’Évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Atelier d’écriture dans le cadre du printemps des poètes Salle de Convivialité, 12 mars 2023, Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand. Atelier d’écriture dans le cadre du printemps des poètes Coly Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne Salle de Convivialité Coly

2023-03-12 – 2023-03-12

Salle de Convivialité Coly

Coly-Saint-Amand

Dordogne Coly-Saint-Amand Lors de cet atelier animé par une ancienne professeur de français des collèges, vous écrirez un poème sur le thème “Frontières” en vers libre ou en choisissant des contraintes métriques (sonnet, haiku..) ou spatiales (calligramme).

L’atelier comportera une séance d’écriture et d’illustration du poème, puis se terminera par une lecture de chaque poème par son auteur, s’il le souhaite.

Recommandation : apportez vos supports (cartes géographiques, cartes postales, journaux, papiers divers …) et vos outils d’écriture (feutres, peinture etc).

Matériel fournis : feuilles blanches A4 et A3, stylos, crayons de papier, gommes, colle, ciseaux, règles. L’atelier comportera une séance d’écriture et d’illustration du poème, puis se terminera par une lecture de chaque poème par son auteur, s’il le souhaite. +33 5 53 51 98 92 ©Anja de Pixabay

Salle de Convivialité Coly Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Coly-Saint-Amand Dordogne Salle de Convivialité Coly Ville Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand lieuville Salle de Convivialité Coly Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand coly-saint-amand/

Atelier d’écriture dans le cadre du printemps des poètes Salle de Convivialité 2023-03-12 was last modified: by Atelier d’écriture dans le cadre du printemps des poètes Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand 12 mars 2023 Coly Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand, Dordogne Dordogne Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne