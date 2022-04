Atelier d’écriture créative Une Grenouille dans la théière, 6 avril 2022, Saint-Pierre-sur-Dives.

Atelier d’écriture créative

Une Grenouille dans la théière, le mercredi 6 avril à 16:30

??️ Sortez votre plus beau stylo et rejoignez-nous au salon de thé ! L’atelier d’écriture créative revient avec de nouvelles dates. Ils se tiennent les 1er et 3ème mercredis du mois à 16h30. On vous a concocté des exercices sur-mesure pour vous donner envie de gratter le papier tout en s’amusant. ?✍️ Atelier d’écriture créative (ado/adulte) Autour d’une consigne, libérez votre plume pour découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire, et travaillez votre style. Inspiration et bonne humeur garanties ! ⌚ Durée : 1h30 ? Tarif : 10€/personne (1 boisson chaude et 1 part de gâteau comprises) ☕? ? Les dates des prochains ateliers : Mercredi 6 avril à 16h30 Mercredi 20 avril à 16h30 Mercredi 4 mai à 16h30 Mercredi 18 mai à 16h30 ☎️ Réservez de ce pas au 06 33 10 29 68 ! (par sms)

10€/personne (1 boisson chaude et 1 part de gâteau comprises)

Autour d’une consigne, libérez votre plume pour (re)découvrir le plaisir d’écrire et travailler votre style. Inspiration et bonne humeur garanties ! Boisson chaude et gâteau compris.

Une Grenouille dans la théière 16 Place de L’Hôtel de ville 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:30:00 2022-04-06T18:00:00