Atelier d’écriture créative : sprintez ! Bibliothèque Valeyre, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

A l’occasion de l’olympiade culturelle, la bibliothèque Valeyre et Remanence des mots proposent un atelier d’écriture créative animé par Théo Pucheu : Sprintez !

Top chrono, 1 minute pour écrire, 3 minutes pour écrire… 3-2-1 Go ! C’est parti pour des haïkus et des nano-fictions. Des textes qui ont du souffle. Art de la narration côtoiera enjeux sportifs. Jeux chipés à l’OULIPO, jeux de détournement et jeux purement Rémanence. Vous produirez des textes surprenants, inventifs et courts. L’atelier d’écriture créative consiste à apporter une suite de contraintes progressives, suivies de temps de lecture des textes.

Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans, sur inscription.

Rémanence des mots, c’est qui, c’est quoi ? C’est une structure familiale dirigée par la fratrie Pucheu (9 ans & 25 cm de différence et un nom en commun) avec une équipe d’écrivain·es, qui propose des ateliers d’écriture créative régulièrement à Paris 4e et auprès de différents organismes sur commande. Le sens de l’humour, la connaissance technique et la pédagogie se côtoient pour transmettre le plaisir d’écrire.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Remanence des mots