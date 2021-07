Marlhes Marlhes Loire, Marlhes Atelier d’écriture créative Marlhes Marlhes Catégories d’évènement: Loire

Marlhes

Atelier d’écriture créative Marlhes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marlhes. Atelier d’écriture créative 2021-07-03 – 2021-07-03

Marlhes Loire Marlhes L’atelier d’écriture est là ! C’est un temps de pratique, d’entrainement joyeux et vivant, mais aussi studieux, qui vous conduira à réaliser un texte et à le valoriser.

Sur réservation. +33 6 15 90 17 12 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Marlhes Étiquettes évènement : Autres Lieu Marlhes Adresse Ville Marlhes lieuville 45.28275#4.39484