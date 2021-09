Montbouy La Maison Prodigieuse Montbouy Atelier d’écriture créative La Maison Prodigieuse Montbouy Catégorie d’évènement: Montbouy

La Maison Prodigieuse, le vendredi 10 septembre à 18:00

Atelier d’écriture créative animé par Laurent Cruel. “Débrider son imagination”, à partir de consignes simples et inspirantes, nous explorons les différentes manières de construire son récit. Nous nous libérons des contraintes en ouvrant la voie à l’imagination. La lecture des textes en toute bienveillance permettra d’en souligner les forces et les faiblesses et offrira des pistes d’amélioration. Venez avec votre cahier, stylo, tablette, ordinateur, papyrus ou tout autre support d’écriture. Sur réservation. Atelier limité à 6 enfants.

Voir http://www.lamaisonprodigieuse.fr/

