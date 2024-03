Atelier d’écriture créative Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains, jeudi 18 avril 2024.

Atelier d’écriture créative Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Viens t’amuser avec les mots pendant deux journées des vacances de Pâques !

Dans le cadre du Festival des Ecritures Créatives organisé par le réseau régional Maisons d’écrivain et Patrimoines littéraires en Nouvelle-Aquitaine et soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Villa Arnaga et la Médiathèque de Cambo-les-Bains organisent un Atelier d’Ecriture Créative les 18 et 19 avril 2024. Le fil rouge de ces deux journées animées par Amandine Monin, autrice-animatrice, sera l’œuvre de Rosemonde Gérard, femme poète de la Belle-Epoque, et la place des femmes dans l’art.

Cet atelier, dédié aux adolescent.e.s, permettra d’explorer la poésie comme un jeu, à travers des propositions manuelles et inspirantes comme le collage, la peinture et le slam. L’atelier se clôturera par la confection d’un poème affiche que chaque participant.e ramènera chez lui/elle.

Sur inscription obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-19

Médiathèque de Cambo 14 Avenue de la Mairie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier d’écriture créative Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Cambo les Bains