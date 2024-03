Atelier d’écriture Librairie l’Irréel Coulonges-sur-l’Autize, samedi 6 avril 2024.

ECRIRE, pourquoi pas vous ?

Venez partager le plaisir d’écrire avec Isabelle Grosse, en explorant l’autobiographie, la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc.

(l’atelier aura lieu pour un minimum de 6 participant(e)s)

Horaire : 17h 20h

Public : ado adulte

Lieu : Librairie L’Irréel, 5, rue du Minage à Coulonges-sur-l’Autize (79160)

https://librairielirreel.wixsite.com/librarielirreel

sur inscription :

librairielirreel@gmail.com / 06 70 44 54 50

atelier.entre.parentheses79@gmail.com / 06 86 34 95 67

