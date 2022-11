Atelier d’écriture Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’écriture Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 20 septembre 2022, Paris. Le mardi 29 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

Le mardi 13 décembre 2022

de 18h30 à 20h30

. payant

Le club d’écriture de l’espace Beaujon ouvre ses portes ! Chaque session aborde un enjeu d’écriture et constitue un trait d’union entre les univers de chaque participant. Alors venez créer, consolider votre technique et échanger, tous les genres littéraires sont les bienvenus ! Mardi de 18h30 à 20h30 – 15, 29 novembre & 13 décembre Informations et tarifs : infos@ebeaujon.org Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon

