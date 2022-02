Atelier d’écriture Centre Culturel Bactria Douchanbé Catégories d’évènement: Douchanbé

Ноҳияи Рӯдакӣ

Atelier d’écriture Centre Culturel Bactria, 10 mai 2022, Douchanbé. Atelier d’écriture

Centre Culturel Bactria, le mardi 10 mai à 10:00 Entrée libre

Dis-moi Dix mots Centre Culturel Bactria Mirzo Tursunzoda Street 12, Dushanbe, Tadjikistan Douchanbé Ноҳияи Рӯдакӣ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Douchanbé, Ноҳияи Рӯдакӣ Autres Lieu Centre Culturel Bactria Adresse Mirzo Tursunzoda Street 12, Dushanbe, Tadjikistan Ville Douchanbé lieuville Centre Culturel Bactria Douchanbé Departement Ноҳияи Рӯдакӣ

Centre Culturel Bactria Douchanbé Ноҳияи Рӯдакӣ https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douchanbe/

Atelier d’écriture Centre Culturel Bactria 2022-05-10 was last modified: by Atelier d’écriture Centre Culturel Bactria Centre Culturel Bactria 10 mai 2022 Centre Culturel Bactria Douchanbé Douchanbé

Douchanbé Ноҳияи Рӯдакӣ