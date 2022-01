Atelier d’écriture : calligrammes Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

le jeudi 17 février à 18:00

_Avec Armelle Chitrit, poète et essayiste_ Un calligramme est un poème dont la disposition sur la page forme un dessin. Faire un calligramme, ça surprend, ça détend et ça apprend à se concentrer … Cet atelier est proposé dans le cadre du Printemps des Poètes 2022.

Étudiant : 3€ / Personnel : 5€

Lors de cet atelier à l’UVSQ, vous serez amené à découvrir une technique d’écriture : le calligramme. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-02-17T18:00:00 2022-02-17T20:00:00

