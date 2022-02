Atelier d’écriture Café de France Salses-le-Château Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Salses-le-Château

Atelier d’écriture Café de France, 19 mars 2022, Salses-le-Château. Atelier d’écriture

Café de France, le samedi 19 mars à 20:30

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, S’associer Le Six À Salses propose un atelier d’écriture au Café de France. Francis Delemer animera l’atelier.

Entrée libre

Atelier d’écriture animé par Francis Delemer auteur, conteur, poète Café de France 1 place de la République 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Salses-le-Château Autres Lieu Café de France Adresse 1 place de la République 66600 Salses-le-Château Ville Salses-le-Château lieuville Café de France Salses-le-Château Departement Pyrénées-Orientales

Café de France Salses-le-Château Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salses-le-chateau/

Atelier d’écriture Café de France 2022-03-19 was last modified: by Atelier d’écriture Café de France Café de France 19 mars 2022 Café de France Salses-le-Château Salses-le-Château

Salses-le-Château Pyrénées-Orientales