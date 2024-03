Atelier d’écriture La Maison des Projets Buxerolles, dimanche 9 juin 2024.

Atelier d’écriture La Maison des Projets Buxerolles Dimanche 9 juin, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-09 10:00

Fin : 2024-06-09 13:00

Atelier d’écriture Dimanche 9 juin, 10h00 1

ECRIRE, pourquoi pas vous ?

Venez partager le plaisir d’écrire, en explorant l’autobiographie,

la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc.

dimanche – 10h 13h

– 09 juin

– 07 juillet

(l’atelier aura lieu pour un minimum de 7 participant(e)s)

Horaire : 10h 13h

Public : ado – adulte

Lieu : Maison des Projets (Buxerolles 86180)

https://goo.gl/maps/nWEgJRkzDQKVqkh46

sur inscription ➡️ atelier.entre.parentheses79@gmail.com

06 86 34 95 67

La Maison des Projets 48 avenue de la libération Buxerolles 86180 Vienne