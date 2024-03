Atelier d’écriture La Maison des Projets Buxerolles, dimanche 12 mai 2024.

Début : 2024-05-12 10:00

Fin : 2024-05-12 13:00

ECRIRE, pourquoi pas vous ?

Venez partager le plaisir d’écrire, en explorant l’autobiographie,

la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc.

– 12 MAI

– 09 juin

– 07 juillet

(l’atelier aura lieu pour un minimum de 7 participant(e)s)

Public : ado – adulte

Lieu : Maison des Projets (Buxerolles 86180)

https://goo.gl/maps/nWEgJRkzDQKVqkh46

sur inscription ➡️ atelier.entre.parentheses79@gmail.com

06 86 34 95 67

La Maison des Projets 48 avenue de la libération Buxerolles 86180 Vienne