Atelier d’écriture Buissonnier L’Atelier sous les Toits Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Le mardi 25 juin 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 28 mai 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 23 avril 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 02 avril 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 05 mars 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 16 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 05 décembre 2023

de 14h00 à 17h00

Le mardi 07 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

Le mardi 10 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

Le mardi 19 septembre 2023

de 14h00 à 17h00

Le mardi 06 février 2024

de 14h00 à 17h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

31 € / atelier

ou Forfait 9 ateliers ou plus : 28 € / atelier

Un moment dans la semaine, pour écrire. En présence ou à distance en visio, l’après-midi, de 14h à 17h.

Prendre un après-midi pour soi, en pleine semaine et s’accorder un temps de pause et d’écriture, d’écoute de soi et des autres.

A partir de propositions construites ensemble, chacun laisse son écriture aller librement là où ses pensées le mènent.

Venez à votre rythme, en présence ou en visioconférence par Skype, au gré de vos envies et de vos possibilités. Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait, en présence ou à distance.

Public

Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : aucun

L’Atelier sous les Toits 84 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : http://lateliersouslestoits.free.fr +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-buissonnier.html

