ATELIER D’ECRITURE Bibliothèque Vaugirard Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 9 ans. gratuit

01 48 28 77 42

bibliotheque.vaugirard@paris.fr

« Le genre influence-t-il notre façon d’écrire ? »

Françoise Grard est autrice depuis 1998 en littérature jeunesse et générale. Elle aime partager sa passion pour la littérature et l’écrit en général en rencontrant ses lecteurs mais aussi en animant des ateliers d’écriture. Dans le cadre de l’événement « Culture et égalité femme-homme » qui aura lieu au mois de mars 2024, elle propose un atelier sur le thème : « Le genre influence-t-il notre façon d’écrire », à la bibliothèque Vaugirard.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

