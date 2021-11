Atelier d’écriture Bibliothèque Dominique Bozo – LaM,Villeneuve d’Ascq, 4 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier d’écriture

Bibliothèque Dominique Bozo – LaM, Villeneuve d’Ascq, le samedi 4 décembre à 10:00

Les ateliers adultes vous invitent à prendre un moment pour vous et à libérer votre imagination. Accompagné·es par l’écrivain Jean-Marc Flahaut et un·e guide-conférencier.e, essayez-vous à l’écriture : racontez les œuvres, inventez et créez des histoires, jouez sur les formes et avec les mots, observez… Et rêvez ! Les séances débutent par une visite et sont suivies d’un travail d’écriture dans les ateliers ou devant les œuvres. Le 4 décembre 2021, l’atelier se déroulera en complément de la visite de l’exposition Paul Klee, entre-mondes.

Sur inscription. 20 € la séance

Un atelier pour affiner sa plume, en lien avec les expositions temporaires du musée

Bibliothèque Dominique Bozo – LaM,Villeneuve d’Ascq 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00