Atelier d’écriture Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 15 décembre 2023, Paris. Le vendredi 15 décembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Inscription sur place ou par téléphone ou en ligne Animé par une bibliothécaire, cet atelier d’écriture créative sera consacré aux Fêtes. Ouvert à tou.te.s, débutant.e.s ou aficianados de l’écriture, à partir de 15 ans, le nombre de participant.e.s est limité pour le bon déroulé de cette activité. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/atelier-decriture78

Canva Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris latitude longitude 48.8382500078707,2.31998599242419

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/