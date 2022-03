Atelier d’écriture Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture Bibliothèque Benoîte Groult, 24 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 juin 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

A l’occasion du festival Philoscène, nous vous proposons un atelier d’écriture co-animé par Annie Mako, de l’association Bête à Bon Dieu Production. Nous aborderons le questionnement philosophique par le biais de la thématique “Désirs de Liberté(s)”. Nous aborderons le questionnement philosophique par le biais de la thématique “Désirs de Liberté(s)”. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Atelier

