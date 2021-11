Le pouliguen Bibliothèque - 3,rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Atelier d’écriture Bibliothèque – 3,rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Bibliothèque – 3, rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le jeudi 18 novembre à 14:00

Vous avez envie d’écrire mais n’osez pas vous lancer ? Participez aux ateliers animés par Frédérique Maupu-Flament, journaliste et auteure. Ateliers sur 8 séances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T17:00:00

