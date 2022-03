Atelier d’écriture avec Yekta Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Médiathèque des Chartreux, le mardi 19 avril à 18:00

Rejoignez le temps d’une soirée, le poète, musicien, perfomeur Yekta pour un atelier d’écriture unique, dans le cadre de sa résidence d’écrivain à l’espace Andrée Chédid intitulée « Seul(e) en page, tout(te)s en scène, de la feuille blanche à une (re)connaissance publique ».

Sur inscription au 01 41 23 81 62

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T18:00:00 2022-04-19T20:00:00

