Atelier d’écriture avec Valérie Rouzeau aux Ateliers des Arques, 8 juillet 2023, Les Arques .

Atelier d’écriture avec Valérie Rouzeau aux Ateliers des Arques

Le Presbytère Les Arques Lot

2023-07-08 13:00:00 13:00:00 – 2023-07-08 15:30:00 15:30:00

Les Arques

Lot

Séance dédiée aux adultes (groupe non constitués).

La séance portera sur une lecture du paysage des Arques.

Valérie Rouzeau, dont les études littéraires de traductrice (elle est la traductrice de Sylvia Plath, de Ted Hughes et de William Carlos Williams) l’ont conduite à décortiquer la langue et à détourner volontiers les expressions toutes faites pour leur redonner sens et vitalité, adopte une position singulière entre l’attention aiguë au vivant, en particulier le végétal et les oiseaux, et une forme de légèreté, de goût pour la chanson, à la façon d’un Apollinaire.

Une écriture originale dans le paysage poétique actuel, où la rencontre inattendue entre le surréel du quotidien et la distanciation gouailleuse face à elle-même, crée sans cesse la surprise.

Les Ateliers des Arques vous propose un atelier d’écriture avec Valérie Rouzeau.

En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y a pas de jugement, ni d’objectif à atteindre. Le groupe est guidé à travers mini-conférences, discussions, textes lus et partagés, images stimulantes, écoute respectueuse. Ce qui donne le ton, c’est le plaisir d’être ensemble, de se dire, de se lire et de s’entendre, et puis de découvrir des auteurs.

@ateliers des arques

Les Arques

dernière mise à jour : 2023-02-16 par