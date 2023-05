Atelier d’écriture avec Sylvain Prudhomme Groupe Le Monde – L’Obs, 5 juin 2023, Paris.

Du lundi 05 juin 2023 au vendredi 09 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Places limitées

« Petit atelier de littérature portative » dans les locaux du journal « Le Monde » avec l’écrivain Sylvain Prudhomme.

Détails de l’atelier

Dans son Abrégé de littérature portative, paru en 1983, Enrique Vila-Matas rêvait d’une société d’écrivains réunis par une même exigence de brièveté, auteurs « d’une œuvre qui ne pesât pas trop et qui pût aisément tenir dans une mallette ». Une semaine d’atelier c’est bref, mais cela laisse la possibilité d’essayer d’écrire des petits livres. Des livres portatifs. Des feux follets d’inventivité, de malice, d’acuité. Des objets de quelques pages à peine, qui auront malgré tout la force chaque fois d’un vrai geste, d’une tentative, d’un coup de poker ou de dés.

En 5 soirs on essaiera de faire que chacun, chacune, réussisse cela : mettre au point un micro-livre qui soit déjà un tout en soi, susceptible ensuite d’être augmenté. Livres portatifs fétiches : Francis Ponge, Le savon ; Edouard Levé, Autoportrait ; Marie-Hélène Lafon, Album ; Frédéric Boyer, Vaches ; Christophe Tarkos, Caisses ; Daniel Spoerri, Topographie anecdotée du hasard ; Joy Sorman, Paris Gare du Nord ; Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien ; Fabienne Hyvert, Papa part.

On travaillera l’écriture du fragment. L’attaque. L’adresse. Le rythme de la phrase et du texte. On cherchera du côté de l’assemblage, de la composition, du montage. On réfléchira à la façon dont le titre vient à la fois annoncer et jouer avec le texte, l’animer, le mettre en mouvement. On essaiera de faire qu’à l’arrivée ça fuse, ça pétille, ça vole, ça file.

Auteur

Né en 1979, auteur de romans et de reportages, Sylvain Prudhomme a reçu le prix Femina pour son roman Par les routes (Gallimard, 2019). Il aime puiser dans le réel, partir d’une matière vécue, ouverte sur le monde, à la croisée du documentaire et de la fiction. L’Afrique contemporaine — où il a longtemps vécu et travaillé (Sénégal, Niger, Burundi, Île Maurice) — est l’une des sources d’inspiration majeure de ses livres. Il a notamment écrit Là, avait dit Bahi, Les grands et Légende, publiés dans la collection L’arbalète Gallimard, et récompensés par de nombreux prix. Il a publié en 2021 un recueil de nouvelles, Les orages, dans lesquelles il explore les moments où un être vacille, où tout d’un coup il est mis à nu : heures de vérité, instants où parfois une existence bascule. Il a traduit l’essai Décoloniser l’esprit (éd. La Fabrique, 2011) de l’écrivain kenyan Ngugi Wa Thiong’o. Il a publié en 2022 aux éditions L’usage le livre Photomatons, recueil d’instantanés écrits tout au long d’une année, dans des carnets, à l’intérieur de petites fenêtres au format photo d’identité.

Récompenses

Prix Femina 2019

Prix Landerneau 2019

