ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SOUFYAN HEUTTE Montpellier, mercredi 28 février 2024.

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SOUFYAN HEUTTE Montpellier Hérault

« Écrire, à quoi cela se résume-t-il ? Comment écrire ? Pourquoi écrire ? Comment passer d’une histoire racontée à une histoire noircie ?

« Écrire, à quoi cela se résume-t-il ? Comment écrire ? Pourquoi écrire ? Comment passer d’une histoire racontée à une histoire noircie ?

Ici on verra l’oralité du rap et du slam se muer en littérature. La musicalité se mettre au service du récit. Et ainsi fusionner deux cultures, celle du verbe et de la lettre. »

Évènement gratuit et sur inscription

m.aboubeker@unisons.fr

14h-17h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

475 Avenue du Comté de Nice

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SOUFYAN HEUTTE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-22 par OT MONTPELLIER