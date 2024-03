Atelier d’écriture avec Sofia Aouine Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine du livre de la Goutte d’Or, atelier d’écriture sur le thème du monstre.

Dans le cadre de la Semaine du livre de la Goutte d’Or, Sofia Aouine proposera un atelier d’écriture sur le thème du monstre, à destination des adultes.

Sofia Aouine est

écrivain. En 2019, son premier roman, « Rhapsodie des oubliés »

publié aux Éditions de La Martinière, portant sur la quartier de

la Goutte d’ or a obtenu le Prix de Flore et le Prix littéraire

Méditerranée-TV5 Monde 2020.

La Semaine du livre de la Goutte d’or a lieu du 2 au 7 avril 2024

Un évènement à l’initiative d’Accueil Goutte d’Or et du REP+ Clemenceau.

Une semaine pour partager ensemble le plaisir de la lecture.

Au programme découverte de l’univers du livre, de la littérature

jeunesse et ces auteur.e.s, des ateliers, rencontres, concours,

expositions et des restitutions tout au long

de la semaine et au-delà !

Des temps forts à vivre entre habitants, enfants, parents,

acteurs/trices associatif.ve.s et culturel.le.s, bénévoles et

enseignant.e.s au cœur du quartier de la Goutte d’Or !

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

