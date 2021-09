Atelier d’écriture avec Philippe Ayraud Médiathèque Samuel Beckett, 16 octobre 2021, Guérande.

Atelier d’écriture avec Philippe Ayraud

le samedi 16 octobre à Médiathèque Samuel Beckett

Initiation à l’écriture de récits courts. On s’la joue brève ? Cet atelier d’écriture s’intéresse à la conception et la rédaction de fictions brèves, en particulier les nouvelles. Il en aborde les techniques et les méthodes. NB : Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà écrit ! Philippe Ayraud est auteur, animateur d’ateliers d’écriture et professeur de Lettres. Il a créé en 2002 le festival du polar Mauves en Noir, et consacre désormais son temps libre à l’écriture et aux lectures publiques de ses textes et des auteurs qu’il apprécie. Pour ados-adultes. Sur réservation.

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:30:00