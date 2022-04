ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MAY LAPORTE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MAY LAPORTE Gignac, 18 mai 2022, Gignac. ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MAY LAPORTE Gignac

2022-05-18 19:00:00 – 2022-05-18

Gignac Hérault Atelier d’écriture animé par May Laporte

Tendre l’oreille au silence. Entrouvrir la porte de nos jardins secrets. Cueillir les chuchotements de l’intime et laisser surgir les images et les mots de la chair… Pour adolescents et adultes – Sur inscription Tendre l’oreille au silence. Entrouvrir la porte de nos jardins secrets. Cueillir les chuchotements de l’intime et laisser surgir les images et les mots de la chair… +33 4 67 57 03 83 Atelier d’écriture animé par May Laporte

Tendre l’oreille au silence. Entrouvrir la porte de nos jardins secrets. Cueillir les chuchotements de l’intime et laisser surgir les images et les mots de la chair… Pour adolescents et adultes – Sur inscription Gignac

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MAY LAPORTE Gignac 2022-05-18 was last modified: by ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MAY LAPORTE Gignac Gignac 18 mai 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault