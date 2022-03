Atelier d’écriture avec Louise Dudek Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Atelier d’écriture avec Louise Dudek, metteuse en scène, à la médiathèque Anne Frank. Temps d’écriture créative et jeux d’écriture selon le thème abordé dans le livre “Wild” de Cheryl Strayed, en collaboration directe avec le projet de création de Louis Dudel et la compagnie M42. La marche, le dépassement de soi, les signes, le risque, le courage… seront au coeur du projet. A destination des adultes, atelier en lien avec le spectacle “Sauvage” de la compagnie M42, présenté au Centre Culturel Voltaire, le 13 janvier à 20h.

Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

