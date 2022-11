Atelier d’écriture avec Les Litotes

Atelier d’écriture avec Les Litotes, 27 décembre 2022, . Atelier d’écriture avec Les Litotes



2022-12-27 10:00:00 – 2022-12-17 Rien de mieux que d’écrire et échanger dans une bonne ambiance entre éclats de rires et concentration. Cet atelier est ouvert à tous. Lancez-vous ! Il n’est pas trop tard pour commencer. Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville