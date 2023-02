ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LE SLAMEUR NEIMAD Saffré, 11 mars 2023, Saffré Saffré.

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LE SLAMEUR NEIMAD

26 Avenue du Château Médiathèque Le Château Saffré Loire-Atlantique Médiathèque Le Château 26 Avenue du Château

2023-03-11 17:00:00 – 2023-03-11 18:30:00

Le Slam a été inventé par Marc Kelly Smith à Chicago en 1986, mais qu’est-ce que c’est ? Le Slam est un espace d’expression libre. C’est un art où se mêlent l’écriture et l’oralité en ayant comme valeurs le partage, l’écoute et le respect. Aucun niveau d’écriture n’est requis, amateurs et curieuses sont les bienvenu.es. Neimad, slameur champion de France 2021, vous propose de venir découvrir cette discipline autour d’un atelier d’écriture ludique où vous pourrez vous exprimer et prendre confiance en vous en toute bienveillance. Il sera là pour partager son expérience, vous accompagner sur la construction de votre texte, vous souffler des astuces pour augmenter le relief de vos mots et vous donner quelques conseils d’interprétation. Une scène ouverte à tous.tes prolongera cet atelier et sera l’occasion de déclamer votre poésie ou de simplement tendre l’oreille.

Public ados (+15 ans) et adultes

Gratuit

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Organisé dans le cadre du printemps des poètes

