Atelier d’écriture avec le Cheval Route de Couesne Gennes-Val-de-Loire, samedi 20 avril 2024.

Atelier d’écriture avec le Cheval Route de Couesne Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Une journée pour se connecter avec la nature, les chevaux et soi-même. Ainsi nourri de ce lien, se crée et s’explore l’écriture poétique comme un présent, précieux cadeau à ramener chez soi.

Pas de pré-requis nécessaire. Stage co-animé par Albane Gellé, poète et Audrey Detournay, équi-coach. 120 120 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Route de Couesne Gennes

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire aydetournay@yahoo.fr

