Atelier d’écriture avec Laura Desprein Saint-Léger-de-Fougeret, mercredi 13 mars 2024.

Atelier d’écriture avec Laura Desprein Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre

Venez assister à un atelier d’écriture avec l’autrice Laura Desprein ! Écrire c’est se surprendre et se redécouvrir soi-même ! La pointe de votre stylo est plein de sagesse, d’émotions et de fantaisie. Grâce à des propositions d’écriture ludiques et poétiques, vous serez accompagné.es dans le jaillissement des mots…ou dans leur précieux goutte-à-goutte. C’est une fontaine de jouvence, deux heures de découverte à partager, dans la bienveillance et l’ouverture. www.lauradespreinauteure.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Bibliothèque

Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

L’événement Atelier d’écriture avec Laura Desprein Saint-Léger-de-Fougeret a été mis à jour le 2024-02-29 par COORDINATION NIEVRE