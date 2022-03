Atelier d’Écriture Avec l’Atelier du Huit Cahors, 19 mars 2022, Cahors.

Atelier du Huit 8 rue Lacordaire Cahors

2022-03-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00 Atelier du Huit 8 rue Lacordaire

Cahors Lot

8 EUR 8 Rendez-vous à l’Atelier du 8 – 8 rue Lacordaire à Cahors

Le samedi 19 mars 2022 de 14h30 à 17h

Avec Patricia, formée à différentes méthodes, propose les leviers, consignes, propositions ou inducteurs pour faire jaillir cette écriture. Les textes écrits en atelier sont une matière brute pouvant receler des trouvailles. Écrire en atelier, c’est aussi rire, échanger, proposer et s’émouvoir …

8€/personne. Le prix comprend l’animation et l’accueil dans une douce petite maison de bois, au calme.

Plus d’informations sur : https://latelierdu8.fr/evenements/ et en direct au 06 87 97 04 27

Envie d’écrire, de libérer son imaginaire, de s’amuser avec les mots? A partir de propositions (mots, images, dessins, …), les textes naissent d’une écriture spontanée, libre. Accordons-nous du temps pour inventer et laisser libre cours à notre créativité… L’ Atelier du 8 vous propose tout au long de l’année des cours et mini stage de Qi gong, des initiations à la marche nordique et des sorties hebdomadaires et mensuelles, des soins bien- être, d’acupression et un accompagnement personnalisé liant les différentes disciplines. L’Atelier du 8, c’est aussi, un lieu de partage avec des ateliers et conférences mensuels pour aller à la découverte, à sa découverte … Et quel TRESOR …

+33 6 87 97 04 27

