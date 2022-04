Atelier d’écriture avec L’Arbre à Palabres – Thème Surprise Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Atelier d’écriture avec L’Arbre à Palabres – Thème Surprise Reims, 4 mai 2022, Reims. Atelier d’écriture avec L’Arbre à Palabres – Thème Surprise Le Bercail 4 Rue Cliquot Blervache Reims

2022-05-04 18:00:00 – 2022-05-04 20:00:00 Le Bercail 4 Rue Cliquot Blervache

Reims Marne Reims Marne Un atelier d’écriture à Reims pour (r)éveiller sa curiosité et ravir son imagination.

Deux heures d’atelier sur un thème surprise pour explorer, emprunter des chemins d’écriture tantôt inattendus, tantôt surprenants mais toujours sûrs.

Atelier animé par Lydie Sulmona. Bienveillance et convivialité assurées. Places limitées.

Réservation sur larbre-a-palabres.fr https://larbre-a-palabres.fr/ Le Bercail 4 Rue Cliquot Blervache Reims

