Atelier d’écriture avec Jared McGinnis Aix-en-Provence, 7 avril 2022, Aix-en-Provence.

Atelier d’écriture avec Jared McGinnis Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-04-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-07 19:00:00 19:00:00 Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Lors d’un atelier d’une heure et demie, Jarred McGinnis, auteur de The Coward (canongate, 2021), vous accompagne aux travers de nombreux exercices ludiques dans votre travail d’écriture : dépasser la peur de la page blanche, apprendre à apprécier sa qualité d’écriture, etc. Tous les niveaux d’écritures sont les bienvenus.



Atelier bilingue franco-anglais.

Places limitées, uniquement sur inscription.



Possibilité de consommer sur place : notre espace café vous attend !

bookinbar@gmail.com +33 4 42 26 60 07 https://www.bookinbar.com/

