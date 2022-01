ATELIER D’ÉCRITURE AVEC FLORENTINE REY – MÉDITAHÈQUE DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 5 février 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC FLORENTINE REY – MÉDITAHÈQUE DE SEGRÉ Médiathèque 39 rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu

2022-02-05 – 2022-02-05 Médiathèque 39 rue Charles de Gaulle

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

« Ce qui m’intéresse c’est la puissance de la créativité et de l’imagination. Il faut prendre soin de nos imaginaires, créer des mondes et des scenarii qui nous sont propres et non dictés par l’extérieur, le social, le divertissement. « L’imagination c’est l’œil de l’âme » (Joseph Joubert). La poésie fuit le conforme, elle nait d’un grincement, elle fait se rencontrer des éléments qui ne sont pas fait pour se rencontrer. J’ai publié des romans et des recueils de poésie. L’écriture m’a donné le courage d’oser dire une singularité, une vision du monde qui m’est propre. Elle a conforté ma confiance dans l’imaginaire, le sensible.

La poésie est dans toutes les bouches…

Dans mes textes, performances et ateliers, j’essaie de transmettre mon goût pour les mots, l’imagination,

la liberté et la façon dont l’écriture transforme et peut changer notre rapport au monde. »

Florentine Rey

Atelier d’écriture avec Florentine Rey à la médiathèque de Segré.

