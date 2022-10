[Atelier d’écriture] Avec Florence Levasseur Dieppe, 12 novembre 2022, Dieppe.

[Atelier d’écriture] Avec Florence Levasseur

2022-11-12 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-12 17:30:00 17:30:00

Rayons les idées noires, at au rayon des bonnes idées choisissons par exemple : l’atelier d’écriture animé par Florence Levasseur, habituée de ce genre d’activités depuis plus de 25 ans. Atelier placé sous la bienveillance et l’entraide, venez découvrir ou redécouvrir vos talents d’écrivain en herbe.

