[Atelier d'écriture] Avec Florence Levasseur Librairie café la Grande Ourse 45 Rue Saint-Jacques Dieppe

2022-06-18 14:30:00 – 2022-06-18 17:30:00

Venez prendre le temps de participer à cet atelier d'écriture animé par Florence Levasseur, habituée de ce genre d'activités depuis plus de 25 ans. Atelier placé sous la bienveillance et l'entraide, venez découvrir ou redécouvrir vos talents d'écrivain en herbe.
lagrandeoursedieppe@gmail.com +33 9 82 37 27 70

