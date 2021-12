Gennevilliers Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers, Hauts-de-Seine Atelier d’écriture avec Agnès Abécassis Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine

Atelier d’écriture avec Agnès Abécassis Médiathèque François-Rabelais, 22 janvier 2022, Gennevilliers. Atelier d’écriture avec Agnès Abécassis

Médiathèque François-Rabelais, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 Inscription obligatoire

Atelier d’écriture avec l’auteure Agnès Abécassis. L’auteure proposera d’écrire autour de la thématique de l’amour : “Ecrire ou recevoir une lettre d’amour”. A vos crayons ! Médiathèque François-Rabelais 177 avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque François-Rabelais Adresse 177 avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers lieuville Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers